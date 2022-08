«Nous ferons au mieux pour exposer l’Union et Anderlecht»: la RTBF devra faire des choix pour contenter tout le monde en Coupe d’Europe cette saison

Les calendriers de l’Europa League et de la Conference League ne vont pas ravir les supporters belges cette année. En effet, ce samedi matin, l’UEFA a dévoilé les calendriers des rencontres d’Europa League et de Conference League. Et malheureusement pour la Belgique, l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht jouent… 4 matches sur 6 en même temps : le 8 septembre (18h45), le 15 septembre (21h), le 27 octobre (18h45) et le 3 novembre (21h) ;

Ce malheureux hasard, la RTBF, qui est détentrice des droits, n’y peut pas grand-chose et doit s’y faire, comme l’explique son chef des sports, Benoit Delhauteur : « Ce n’est pas le calendrier idéal pour nous mais ce n’est pas quelque chose que nous avons en main. Ce sont les gros marchés, c’est-à-dire les gros pays qui payent beaucoup plus pour ces droits, qui dictent et qui ont le plus d’influence sur les choix pris par l’UEFA. »