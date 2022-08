Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: un juge d’instruction requis pour tentative d’homicide

La piste terroriste a été totalement écartée. Le juge d’instruction devra décider ou non de l’inculpation du suspect.

Ce matin, la substitut du Procureur du Roi Sarah Durant, porte-parole du parquet, confirme que M.G. (né en 1994), arrêté hier et suspecté d’être l’homme au volant de la camionnette a foncé sur deux terrasses du centre-ville de Bruxelles, est toujours détenu provisoirement. Au regard des premiers éléments de l’enquête, « le parquet a requis un juge d’instruction du chef de tentative de meurtre » déclare-t-elle. Le magistrat instructeur devra désormais, après audition du suspect, prendre la décision d’inculper ou non celui-ci, et d’éventuellement le placer sous mandat d’arrêt. « Comme son arrestation date d’hier en fin d’après-midi, le juge d’instruction doit prendre sa décision avant demain, fin d’après-midi » poursuit Sarah Durant.

Ce samedi matin, Het Laatste Nieuws évoquait le fait que le suspect, chauffeur-livreur de profession, aurait agi sous le coup de la colère à l’égard du nouveau plan de mobilité de la Ville de Bruxelles. Une piste qui reste incertaine. Pour l’heure, le parquet ne s’exprime pas sur les motivations qui ont pu animer l’individu. Toutefois, il assure désormais bien que la piste terroriste a été complètement évacuée.