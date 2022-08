Karel Geraerts ne le cache pas: «Je travaille dans la continuité de Mazzù»

Collègues de travail ces deux dernières saisons, Karel Geraerts, aujourd’hui coach principal de l’USG, et son ancien T1 Felice Mazzù seront – une fois n’est pas coutume- assis sur les bancs opposés ce dimanche. Pour autant, et malgré la rivalité qui oppose les clubs de la capitale, les retrouvailles entre les deux hommes s’annoncent chaleureuses. « Car on a passé beaucoup de bons moments ensemble », rappelle l’entraîneur saint-gillois. « On était très proche. On parlait beaucoup et on se respectait. Cela me fera plaisir de le revoir, de parler avec lui et d’échanger. Mais une fois que le match commencera, on voudra chacun l’emporter. Car on est tous les deux là pour faire notre boulot, c’est-à-dire gagner. »

L’occasion sera surtout belle de voir à l’œuvre deux entraîneurs au style similaire. Car Karel Geraerts ne semble pas avoir effectué une révolution de palais depuis qu’il a repris le poste de T1 à l’Union. Il a conservé la même mise en place tactique que ces deux dernières saisons. Ce fameux 3-5-2 ayant largement porté ses fruits. Et il a gardé la même philosophie de jeu portée vers l’avant, la gagne et l’offensive. Ce qui, à y regarder de plus près, ne constitue pas une véritable surprise. Car Felice Mazzù avait pour habitude d’impliquer son staff dans ses décisions, Geraerts ayant dès lors eu largement son mot à dire ces deux dernières années. « C’est vrai que je travaille dans la continuité de Felice. Car on a connu beaucoup de succès avec cette manière de jouer », reconnaît d’ailleurs volontiers le T1 saint-gillois.