Vuelta 2022: Le coureur australien Jay Vine remporte la 8e étape, Remco Evenepoel reste en tête

Jay Vine (Alpecin-Fenix) a remporté la huitième étape du Tour d'Espagne (WorldTour) samedi. L'Australien de 26 ans a remporté l'étape après 153,4 km entre La Pola Llaviana et l'arrivée au sommet de Collau Fancuaya, devant l'Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates) et l'Estonien Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert). Pour Vine, c'est sa deuxième victoire d'étape dans cette Vuelta. Jeudi, il a également remporté la sixième étape.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a terminé cinquième à 1:20 de Vine et reste leader. Ses concurrents Enric Mas (Movistar) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ont terminé dans sa roue en sixième et septième position.