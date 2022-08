Vuelta 2022: Vine et Soler seuls en tête, le peloton contrôle (direct)

Après une septième étape de la Vuelta sans problème pour les favoris, place ce samedi à une 8e étape qui s’annonce dantesque entre La Pola Llaviana et Collau Fancuaya (145,5 kilomètres).

Le peloton va se mesurer aux vallons asturiens avec une étape qui propose cinq cols, dont celui de Collau Fancuaya et ses 10 km d’ascension, un sommet inédit sur la Vuelta et qui sera l’arrivée de cette 8e étape, à plus de 1.000 m d’altitude.