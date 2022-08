Les vols en jets privés en Europe ont augmenté d’un tiers ces derniers mois

Le nombre de vols effectués par des jets privés en Europe a augmenté de près d’un tiers ces derniers mois par rapport à 2019 (avant la pandémie de coronavirus), révèlent les données de l’European Business Aviation Association, qui regroupe les compagnies proposant des vols d’affaires.

En juillet, le nombre de vols réalisés par des jets privés en Europe a augmenté de 30% pour atteindre près de 179.000 vols. C’est à Londres qu’ont été enregistré le plus grand nombre de vols privés - plus de 12.000 en juillet - tandis que Naples, Amsterdam et Berlin enregistrent les plus fortes hausses de ce nombre. Les destinations les plus populaires sont Paris, Ibiza (Espagne) et Mykonos (Grèce).