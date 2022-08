Mené de deux buts, Manchester City renverse Crystal Palace grâce à un triplé d’Erling Haaland (vidéos)

Manchester City s'est imposé face à Crystal Palace, ce samedi, lors de la quatrième journée de la Premier League alors que le club de Kevin De Bruyne était mené de deux buts. Le Score est passé de 0-2 à 4-2.

Les choses ne s'annonçaient pas bien pour les Citizens à l'Etihad après un but contre son camp de John Stones (4’) et un but de Joachim Andersen (21’). Bernardo Silva (53.) a réduit le score en seconde période et Erling Haaland a offert un triplé et la victoire à son équipe. Le capitaine Kevin De Bruyne est sorti peu avant la fin du match.