GP de Belgique de F1: de la pole à la 15e place sur la grille, Max Verstappen peut jouer la gagne Auteur du meilleur chrono en qualification, Max Verstappen s’élancera depuis la 15e place sur la grille de départ du GP de Belgique dimanche (pénalités moteur). Sainz (Ferrari) et Pérez (Red Bull) seront en première ligne. Mais le champion du monde vise « au minimum le podium ».

PhotoNews

Par Thierry Wilmotte Publié le 27/08/2022 à 19:15 Temps de lecture: 3 min

Ils le savaient avant même de s’attaquer à la qualification de ce Grand Prix de Belgique : pour avoir changé une série d’éléments techniques au niveau de leur unité de puissance, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Mick Schumacher allaient écoper de pénalités et ainsi être rejetés en fond de grille. Cela n’a pas empêché Max Verstappen de signer un impressionnant chrono (1.43.665), et d’ainsi devancer Carlos Sainz (Ferrari) et son équipier Sergio Pérez (Red Bull) de 6 et 8 dixièmes de seconde. Tous les autres sont à une seconde et plus ! Une performance qui encourage le champion du monde en titre à croire à un résultat probant en course, même s’il ne s’élancera que de la 15e place sur la grille de départ, dimanche sur les coups de 15 heures…

« Comme un rêve » « Cette qualif s’est déroulée à l’image de ce que j’ai connu depuis le début du week-end, à savoir comme un rêve », souriait Max Verstappen. « La voiture est vraiment parfaite, et je pense avoir même connu l’une de mes meilleures qualifications sur circuit que j’adore et devant cette foule toujours aussi impressionnante ! » Et le champion en titre de poursuivre : « Avec une telle voiture, ce serait presque une honte de ne pas terminer au minimum sur le podium ! » Un sentiment que partageait presque… Carlos Sainz, après que l’Espagnol eut hérité de la pole position. « C’est vrai que Max devrait pouvoir remonter sur cette piste où les opportunités de dépassements sont nombreuses. J’ai signé le 2e chrono de la qualification, en profitant notamment de l’aspiration offerte par Charles (Leclerc), mais malgré ça, je suis très impressionné par le chrono de Max ! Notre rythme de course devrait être sensiblement meilleur, mais malgré ça, la vitesse des Red Bull est impressionnante. » Pérez 2e : « La meilleure place pour le départ ici »