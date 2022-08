Landæus Trio et la crise de perception

Clean Feed

Cet album a été enregistré en décembre 2019. Avant la pandémie. Mais le pianiste suédois Mathias Landæus déplorait déjà le sentiment de déconnexion qu’il voyait autour de lui. « C’est une crise de perception », dit-il. « Lorsque nous réaliserons que nous sommes en fait connectés à tout ce qui vit, nous commencerons à restaurer notre environnement et à guérir la planète. » Mathias Landæus joue du piano et des synthés, Johhny Åman de la contrebasse et Cornelia Nilsson de la batterie. Mathias a composé les sept morceaux. Des musiques très éclectiques, que la connexion avec les deux autres membres du trio rend inattendues et passionnantes. Chaque musicien semble en effet apporter de nouveaux schémas, des grooves changeants, des rythmes différents au fur et à mesure que la musique avance. Sans jamais perdre le sens de l’ironie : cet album est truffé de clins d’œil. La musique se fait céleste et cosmique (Nobody should have to go to Mars), mélancolique (Centuries of healing), romantique et émouvante (Leave me, unfolding), swinguante (Trip Fwd), fantasque (Big Tree in the sky) et ça plaît.