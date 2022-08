Basket : les Belgian Cats prennent leur revanche contre la Chine en match de préparation

Les Belgian Cats se préparent actuellement sans Emma Meesseman et Julie Allemand qui disputent les playoffs de la WNBA avec Chicago.

Après une défaite 67-80 contre la Chine vendredi à Courtrai, la Belgique a pris sa revanche face aux Chinoises avec une victoire 78-73 pour son quatrième match de préparation en vue de la Coupe du monde de basket féminin samedi à Ostende.

Samedi et dimanche dernier, la Belgique s’était imposée à deux reprises contre la Serbie (70-59 et 78-69) et subit donc sa première défaite en trois matches de préparation.