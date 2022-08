«Un magicien à San Siro»: la presse italienne dithyrambique après la première titularisation de Charles De Ketelaere avec l’AC Milan

Pour sa première titularisation avec l’AC Milan, Charles De Ketelaere a déjà marqué les esprits en délivrant une passe décisive pour Rafael Leao lors du premier but de l’AC Milan face à Bologne ce samedi soir. Les Rossoneri se sont imposé finalement deux buts à zéros grâce à un but d’Olivier Giroud. Dans la presse italienne, l’attaquant belge attire de nombreux regards et les quotidiens sportifs encensent déjà Charles De Ketelaere après une première plus que réussie.

« Un magicien à San Siro » peut-on lire sur la Une de la Gazzetta dello Sport qui reprend notamment une des déclarations de Stefano Pioli à propos de son nouveau protégé : « Charles est un talent qui va encore grandir . » Plus loin, dans les notes attribuées aux joueurs, c’est bien l’ancien joueur de Bruges qui est élu homme du match face à Bologne avec un 7,5/10. « Une tournée électorale d’une heure : il joue et San Siro vote pour lui par acclamation » écrit ainsi le journal rose alors que l’Italie est en pleine période électorale.