Vuelta 2022: parcours, horaires, favoris…ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la 9e étape

La journée s’annonce intense pour les coureurs sur cette Vuelta 2022. Le peloton emmené par Remco Evenepoel, leader et maillot rouge, reliera Villaviciosa aux Praeres de Nava, au terme de 171,4 kilomètres. Une étape compliquée qui pourrait voir une grosse bataille entre favoris. Voici les informations à connaître avant la 9e étape du Tour d’Espagne.

Les coureurs vont retrouver ce dimanche les sommets asturiens et vont parcourir plus de 170 kilomètres. Sur cette 9e étape, on compte cinq difficultés répertoriées dont une ascension finale à Les Praeres (avec 3,9 km à 12,9 %).