La nageuse Linda Cerruti victime de sexisme sur les réseaux sociaux après avoir posté une photo avec ses médailles

Linda Cerruti ne s’attendait sûrement pas à ça quand elle a posté une photo d’elle où elle posait avec ses huit médailles obtenues lors des Championnats d’Europe de natation de Rome. Linda Cerruti a posté, le 23 août dernier sur son compte Instagram, une photo sur laquelle elle célèbre ses six médailles d’argent et deux de bronze dans une position classique en natation synchronisée, sa discipline de prédilection.

Plusieurs commentaires sexistes et déplaces sont venus ternir la performance de la nageuse italienne. Après, cette première publication, la nageuse de 28 ans a rapidement partagé un post montrant plusieurs commentaires sexistes. « Ce n’est pas plus mal qu’elle n’ait pas gagné une coupe » peut-on lire. L’Italienne a vivement réagi : « Je suis littéralement stupéfaite et dégoûtée. (…) Je trouve tout simplement honteux de lire cette horde de gens qui font des blagues qui sexualisent mon corps. Est-ce qu’un cul et deux jambes sont vraiment le principal sujet de discussion ? »