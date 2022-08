SuperGT: Bertrand Baguette réalise une superbe remontée et remporte les 450km de Suzuka

Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine (Nissan) ont remporté les 450km de Suzuka, au Japon, ce dimanche, après être partis depuis la 15e et dernière position.

Après avoir terminé 15e et derniers des qualifications dans la catégorie reine GT500, Bertrand Baguette et Kazuki Hiramine ont connu beaucoup plus de réussite lors de la course ce dimanche. Ayant opté pour une stratégie décalée, ils ont pu bénéficier d’une neutralisation intervenue après leur deuxième arrêt pour remonter jusqu’à la 3e place.