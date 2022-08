L’incroyable ciseau de ce joueur argentin qui inscrit un des plus beaux buts de l’année (vidéo)

Pablo Pérez a inscrit un but d’anthologie lors d’un match du championnat argentin.

Pablo Pérez est le capitaine de l’équipe argentine Newell’s Old Boys, club qu’il a rejoint en février 2020. 37 ans depuis peu, ce milieu de terrain a inscrit un splendide but lors d’un match du championnat argentin.

Alors que les Newell’s Old Boys étaient menés depuis la 2e minute de jeu, Pablo Pérez a reçu un centre de l’un de ses coéquipiers. Le milieu de terrain argentin n’a pas hésité, et a repris le ballon d’un splendide ciseau en dehors de la surface. Il a donc égalisé pour son équipe mais surtout a inscrit un des plus beaux buts de l’année.