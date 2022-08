D1A : l’heure du derby bruxellois C’est l’heure du derby «brusseleir», celui qui se raconte plus qu’il ne se vit. Pour la première fois de la saison, l’Union SG et Anderlecht s’affrontent ce dimanche (18h30) au rythme de la Zwanze avec la ferme intention de régner sur la capitale.

Belga

Par Ludovic Baeten Publié le 28/08/2022 à 11:50 Temps de lecture: 3 min

Deux formations d’une même ville qui s’affrontent, c’est aussi l’occasion pour les supporters de refaire le monde bien avant le match. Des hypothèses et autres supputations déclamées autour d’un verre souvent houblonné. Un conditionnel de plus en plus vaseux au fil des minutes et de nature à motiver les troupes avant de rejoindre le stade. «Et si…», une phrase souvent entendue dans les cafés et autres lieux de rassemblement. Un petit jeu auquel nous avons décidé de nous prêter. 1. Et si Anderlecht parvenait enfin à gagner… Si le retour de l’Union en Pro League a fait parler de lui, c’est non seulement en raison de son jeu chatoyant mais aussi parce qu’il a terrassé son grand frère à quatre reprises l’an passé. Tant en compétition régulière que lors des playoffs, Anderlecht n’est jamais parvenu à trouver la solution face à l’enthousiasme des Unionistes. Un constat qui pourrait changer avec le vent nouveau qui souffle sur des Mauves boostés par leur qualification européenne.

2. Et si les «fils» jouaient un mauvais tour à «papa»… Retrouver le paternel après avoir vécu un temps sans lui, c’est souvent la plus belle occasion de lui montrer qu’on a gagné en maturité. Teddy Teuma et ses partenaires attendent Felice Mazzù de pied ferme. «Pour l’embêter et l’envie de le défoncer», s’est amusé le capitaine au cours des derniers jours. Un vœu lancé sur le ton de l’humour mais surtout du respect. Chaque ancien de l’actuel entraîneur anderlechtois n’arrête pas de lui lancer des éloges, tant pour le bon temps passé ensemble que pour l’évolution apportée. En prenant la mesure d’Anderlecht, c’est tout l’Union qui prouverait que les petits ont bien grandi… 3. Et si Karel Geraerts prenait la mesure de son mentor… «Ce derby, ce ne sera pas un affrontement avec Felice Mazzù pour qui j’éprouverai un immense respect jusqu’à la fin de mes jours.» La déclaration du mentor unioniste est belle, sincère et teintée d’un brin de nostalgie. Cela dit, pas question de se laisser marcher dessus par son maître car, en bon élève qu’il est, Karel Geraerts aura à cœur de prouver ses connaissances et d’apporter un grain de folie dans les leçons étudiées par le passé.