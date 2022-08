Hausse des prix de l’énergie: le comité de concertation aura lieu mercredi 31 août à 15h

Le Premier ministre Alexander De Croo va convoquer un comité de concertation consacré à la flambée des prix de l’énergie ce mercredi 31 août à 15h. Il souhaite aider la population belge « à faire en sorte qu’ils consomment le moins possible d’électricité et de gaz ». Le Premier ministre a annoncé samedi qu’il convoquerait prochainement un comité de concertation – réunissant représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées – concernant les prix de l’énergie.

Mais Alexander De Croo veut aussi travailler au niveau européen. « J’ai été l’un des premiers à dire qu’on ne peut pas continuer à résoudre le problème des prix avec des réductions d’impôts, mais qu’il faut les bloquer. Cela ne peut se faire qu’avec d’autres pays européens. Je constate que l’Allemagne commence également à comprendre que c’est la seule solution possible. Dans les semaines à venir, je travaillerai avec d’autres pays européens pour mettre cela en œuvre le plus rapidement possible. » Si le niveau européen ne devait pas se concrétiser, le Premier ministre souhaite prendre des mesures nationales. « Nous allons également examiner toutes les autres options. Ces options sont moins fortes et auront probablement moins d’effet », a-t-il déclaré à VTM NWS.

La fermeture de Doel 3 et de Tihange 2 est « inévitable »

Concernant la fermeture de Doel 3 et de Tihange 2, le Premier ministre s’est montré ferme. « Une centrale nucléaire n’est pas une usine de biscuits que l’on peut garder ouverte un peu plus longtemps », a affirmé De Croo. « Le fait qu’ils doivent fermer maintenant est une décision qui a été prise il y a 3-4 ans. C’est inévitable, mais notre plan hivernal en tient compte à 100 % : il n’y aura pas d’impact sur la sécurité d’approvisionnement » Le Premier ministre a également justifié la fermeture des centrales en raison de mesures de sécurité.