Hausse des prix de l’énergie: le comité de concertation devrait avoir lieu mercredi 31 août à 15h

Le Premier ministre Alexander De Croo devrait convoquer un comité de concertation consacré à la flambée des prix de l’énergie ce mercredi 31 août à 15h. Il souhaite aider la population belge « à faire en sorte qu’ils consomment le moins possible d’électricité et de gaz ». Il a d’ailleurs annoncé son intention de réunir un comité de concertation afin de discuter de la hausse des prix de l’énergie en Belgique, à l’approche de l’hiver.

Mais Alexander De Croo veut aussi travailler au niveau européen. « J’ai été l’un des premiers à dire qu’on ne peut pas continuer à résoudre le problème des prix avec des réductions d’impôts, mais qu’il faut les bloquer. Cela ne peut se faire qu’avec d’autres pays européens. Je constate que l’Allemagne commence également à comprendre que c’est la seule solution possible. Dans les semaines à venir, je travaillerai avec d’autres pays européens pour mettre cela en œuvre le plus rapidement possible. » Si le niveau européen ne devait pas se concrétiser, le Premier ministre souhaite prendre des mesures nationales. « Nous allons également examiner toutes les autres options. Ces options sont moins fortes et auront probablement moins d’effet », a-t-il déclaré à VTM NWS.