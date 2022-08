Vuelta: Remco Evenepoel conforte son maillot rouge de leader

Une nouvelle étape de montagne attendait les coureurs, avec quatre ascensions avant la montée finale. Plusieurs tentatives d’échappée n’aboutissaient pas avant de voir neuf coureurs s’extraire du peloton: Jimmy Janssens et son équipier australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), les Italiens Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Filippo Conca (Lotto Soudal), le Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes, l’Espagnol José Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) et le Français Simon Guglielmi (Arkea Samsic)

Le Sud-Africain Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert) s’est adjugé la 9e étape du Tour d’Espagne, disputée dimanche sur 171,4 km entre Villaviciosa et Les Praeres à Nava. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) termine lui 4e et conserve son maillot rouge après avoir creusé l’écart sur ses concurrents.

La course s’emballait peu avant la montée finale de Les Praeres (1re cat., 3,9 km à 12,9%). Dans le groupe de tête, Janssens et Battistella attaquaient avant d’être rejoints puis dépassés par Meintjes.

Dans le groupe des favoris, l’Espagnol Juan Ayuso plaçait une accélération dès les premières rampes de la montée finale et était immédiatement suivi par Remco Evenepoel, l’Espagnol Enric Mas (Movistar) et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Evenepoel prenait directement la tête de ce groupe de quatre coureurs, lâchant au fur et à mesure ses concurrents. Ayuso et Roglic étaient les premiers à lâcher avant que Mas ne craque quelques mètres plus loin.

En tête de la course, Meintjes poursuivait son effort en solitaire et devançait les Italiens Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) et Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Remco Evenepoel terminait 4e à 1:30. Le Sud-Africain décroche la 6e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après le Tour des Apenins début juin.