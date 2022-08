Les avocats de Paul Pogba réagissent après la vidéo de Mathias Pogba: «Des menaces et des tentatives d’extorsion» Les représentants de Paul Pogba n’ont pas tardé à réagir après la vidéo polémique de Mathias Pogba.

Publié le 28/08/2022

Ce samedi, Mathias Pogba promettait dans une vidéo de faire des révélations sur frère Paul, son avocate Rafaela Pimenta mais aussi Kylian Mbappé. Dans la foulée, la réponse de Paul Pogba ne s’est pas fait attendre. Par l’intermédiaire d’avocats, Paul Pobga, Yeo Mariba (la maman de Paul et Mathias) et Rafaela Pimenta ont communiqué la chose suivante : « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l’enquête en cours. »

Dans un texte lu face caméra, Matias Pogba avait notamment expliqué faire de futures relations sur les déboires de son frère. « Je pense que ça ne vous a pas échappé, avec le battage médiatique autour de son transfert, ses déboires et sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1/10… poursuit-il. Si je fais cette vidéo, j’estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en toute connaissance de cause, s’il mérite vraiment l’admiration, le respect et l’amour du public, s’il mérite sa place en équipe de France, s’il mérite d’être titulaire à la Juventus, qu’il est une personne digne de confiance. »