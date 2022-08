Tuile pour Romelu Lukaku : le buteur belge est blessé et sera absent pour le prochain match avec l’Inter

Recruté par l’Inter Milan en prêt en provenance de Chelsea, Romelu Lukaku avait bien commencé la saison en délivrant une passe décisive et en inscrivant un but lors des deux premiers matchs de Serie A. L’attaquant belge devrait toutefois être écarté des terrains pendant quelques jours à cause d’une blessure musculaire.

Face à la Lazio, l’ancien anderlechtois est sorti à la 69ème minute, remplacé par Edin Dzeko. Le Diable rouge n’a pas pu éviter la défaite 3-1 des Nerazzuri face aux Laziales et pire encore : il s’est blessé. D’après Sky, Lukaku aurait un problème musculaire à la cuisse gauche. Il ratera vraisemblablement la rencontre face à Cremonese , prévue ce mardi 30 août à 20h45. Sa présence lors du Derby Milanais le 3 septembre prochain est dores et déjà compromise.