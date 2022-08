Formule 1: le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps confirmé pour 2023

Validé par les avocats

« La proposition nous avait été faite samedi matin en effet », explique Melchior Wathelet, le président de Spa Grand Prix et du circuit de Spa-Francorchamps. « Nous avons pris le temps de bien analyser ce nouveau contrat avec la collaboration de nos deux bureaux de conseil qui ont validé la proposition. »

Reste maintenant à savoir quand Francorchamps pourra accueillir cette course qui, ce week-end, aura vu débouler dans la région spadoise plus de 300.000 personnes en trois jours, et probablement généré des retombées économiques de l’ordre de 30 millions d’euros pour la Région wallonne, comme une enquête l’avait démontré il y a quelques années.

A la place de l’Afrique du Sud

Ce qui est certain, c’est que si la Belgique conserve son « spot », c’est en remplacement de l’Afrique du Sud, dont les promoteurs n’ont pas réussi à convaincre la FOM (Formula One Management) de rejoindre le grand cirque dès l’année prochaine. Ce n’est que partie remise, à 2024 sans doute. Par ailleurs, on sait que la Chine est toujours sujette à interrogation en marge de la gestion drastique du covid qui y est toujours imposée par le président Xi Jinping. Ce Grand Prix-là sera probablement inscrit en dernière partie de saison 2023, « et puis on verra bien… »

Zandvoort a pris le dernier week-end d’août

Mais cela ne concerne pas la Belgique. De toute façon, c’est entre Européens que ce problème de dates devra se régler. Et à en croire le millier de rumeurs à la minute qui circulent à Francorchamps depuis le début de ce week-end, ça ne va pas se faire facilement. Une quasi-certitude seulement : Francorchamps devrait perdre sa date de prédilection, fin août, dans la foulée du « summer break ». Les Hollandais ont visiblement mis le grappin dessus, et elle n’est plus disponible.