Tinne Van der Straeten: «Le plafonnement des prix de l’énergie pourrait enlever 770 euros par an de la facture»

La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) a remis sur la table, dimanche sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVI), l’idée d’un plafonnement du prix du gaz, mais qui devrait être décidé au niveau européen.

« Aujourd’hui, l’électricité est produite à un prix beaucoup plus bas que le prix auquel l’électricité et le gaz sont vendus. On est dans une économie de guerre, il n’y a plus de lien entre le coût de production et celui de vente. Il y a beaucoup de spéculation », explique la ministre. Selon elle, cela justifie désormais d’« agir à la source », via un « blocage des prix, un plafond au niveau européen ». Selon ses calculs et en se basant sur la situation en Espagne (où, avec le Portugal, le prix du gaz a été plafonné), un plafonnement européen du prix du gaz pourrait « enlever immédiatement 770 euros par an de la facture ».