La triste fin des smartphones compacts

Apple annoncera les nouveaux iPhones la semaine prochaine. Et cette nouvelle génération marquera la fin des « petits » téléphones. Dommage.

L’époque où tout le monde moquait la taille hors norme du premier Galaxy Note est bien révolue. En 2011, on avait inventé un terme pour désigner cette nouvelle gamme de smartphones aux mensurations colossales : « phablet », contraction de téléphone et de tablette. Il y a dix ans, le site spécialisé Les Numériques prévenait même : pour utiliser correctement le téléphone, il fallait obligatoirement utiliser les deux mains. Ou un stylet.

Mais la musique a changé. Désormais, les 14 centimètres sur 8 du Galaxy Note sont devenus la norme. Ainsi, l’iPhone 13 standard, qui reprend grosso modo le même format, fait aujourd’hui figure de téléphone compact. Et on ne parle ici que de la taille de l’appareil. La technologie des écrans ayant beaucoup évolué en dix ans, ceux-ci couvrent désormais la quasi-totalité de la machine. Ce qui oblige à encore davantage de gymnastique digitale. Surtout si on cherche à atteindre le coin supérieur gauche de l’appareil.