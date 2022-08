L’Apache Winnetou vaincu par la «cancel culture»

Le personnage des romans de Karl May a bercé la jeunesse de millions de germanophiles et de petits Belges. Il est désormais au centre d’un débat sur la « cancel culture », qui divise les Allemands.

Il a suffi de quelques livres retirés de la vente pour ouvrir la boîte de Pandore et faire vaciller tout un mythe. L’Apache Winnetou, le héros des romans de Karl May, qui a fait rêver les enfants jusque dans les années 80, et que le Belge Willy Vandersteen, l’auteur de Bob et Bobette, a adapté en 87 albums de bande dessinée, se transforme tout à coup en symbole du racisme colonial.

Le scandale a éclaté le 22 août après l’annonce de l’éditeur Ravensburger de retirer de la vente plusieurs ouvrages et produits de marketing adaptés à l’occasion d’un nouveau film sorti sur les écrans 10 jours auparavant.

Depuis, la presse populaire s’insurge contre un éditeur qui aurait remis en cause le patrimoine culturel allemand. L’influent journal Bild souffle sur les braises en accusant les « activistes de gauche » d’imposer la « censure ».