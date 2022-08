Bretagne Classic: Wout van Aert s’impose au sprint, Arnaud De Lie quatrième

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 86e édition de la Bretagne Classic (WorldTour), dimanche, après 254,8 km autour de Plouay. ’WVA’ s’est imposé au sprint devant le Danois Alexander Kamp (Trek-Segafredo), le Français Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) et Arnaud De Lie (Lotto Soudal).

Six coureurs faussaient compagnie au peloton dès le début de la course: Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), le Britannique Luke Rowe (INEOS Grenadiers), le Français Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), l’Australien Chris Hamilton (DSM), le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan) et le Norvégien Martin Urianstad (Uno-X).