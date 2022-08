D1A: l’Union s’offre le derby bruxellois face à Anderlecht

L’Union Saint-Gilloise a battu pour la cinquième fois d’affilée Anderlecht en championnat dimanche lors de la 6e journée de championnat. Grâce à Victor Boniface (2e) et Dante Vanzeir (31e), l’équipe de La Butte (10 points, 5e) dépasse Anderlecht (9 points, 6e), qui a égalisé temporairement par Amir Murillo (12e)

A l’Union, Karel Geraerts a changé un seul élément de l’équipe victorieuse de Courtrai il y a quinze jours. Il a aligné Ross Sykes en défense à la place d’Ismaël Kandouss. Par rapport au match de Conference League contre les Young Boys, Felice Mazzù a laissé Lior Refaelov et Fabio Silva sur le banc et les a remplacés par Benito Raman et Sebastiano Esposito.