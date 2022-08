Camion fou près de Rotterdam: le chauffeur a-t-il lâché son volant au moment de foncer dans la foule?

Le bilan est lourd : six personnes ont perdu la vie, dont trois d’une même famille. Sept personnes sont également blessées, dont une grièvement. Le chauffeur a été placé sous mandat d’arrêt.

Samedi, vers 18 heures, au lendemain de l’accident qui n’a pas fait de victimes, à Bruxelles, un incident similaire a malheureusement connu un dénouement bien plus dramatique aux Pays-Bas. A 30 km au sud de Rotterdam, dans le petit village de Nieuw-Beijerland, comme le veut la tradition locale, plusieurs dizaines de personnes organisaient un barbecue. Soudain, un camion a surgi. Le conducteur semblait avoir perdu le contrôle de son véhicule, qui est sorti de la digue et a foncé sur le groupe de fêtards. Un témoin de la scène cité par la Gazet van Antwerpen affirme même qu’« il a lâché son volant au moment d’accélérer ». Dans un premier temps, les services d’enquête et de secours ont eu quelques difficultés à établir le nombre de victimes car certaines étaient coincées sous le poids lourd. Le bilan est finalement très lourd.