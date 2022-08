La rentrée cinéma s’annonce cinéphile

Bonne nouvelle, les films qui s’annoncent dans les salles dès septembre sont variés et offrent le plus souvent une proposition de cinéma. Ils nous emmènent non seulement sur le terrain du spectacle mais aussi sur celui des débats d’idées qu’induit le chaos du monde (migration, cassure sociale, crise économique, réchauffement climatique, attentats terroristes...) et pose ici et là la question de notre responsabilité collective et de ce qu’il faut montrer ou pas. Simone, le voyage du siècle, d’Olivier Dahan, sur la vie de Simone Veil, incarnée par Elsa Zylberstein, en est un bel exemple (12/10). Cela se marque aussi de manière évidente avec plusieurs films de Cannes : Tori et Lokita, des frères Dardenne, pose un regard sans complaisance sur le vécu de deux jeunes migrants essayant de survivre dans notre pays (7/9). Trois mille ans à t’attendre, de George Miller, avec Tilda Swinton, défend superbement la nécessité des histoires, la puissance de l’imagination (14/9).