Remco Evenepoel a conforté son maillot rouge après une nouvelle démonstration: «Je suis ému dans le bon sens»

Au lendemain d’un parcours éprouvant entre Pola de Laviana et le col de la Collau Fancuya, Remco Evenepoel a de nouveau dompté ses principaux concurrents au général, au terme d’une des journées clés de cette édition 2022.

Dans la montée finale vers Les Praeres, Evenepoel a lâché petit à petit ses concurrents pour creuser davantage l’écart au général. Il compte désormais 1 : 12 d’avance sur Enric Mas et 1 : 53 d’avance sur Primoz Roglic.

« Pour être honnête, je me sentais déjà super fatigué, mais quand on a mal aux jambes, c’est le cas pour tout le monde », a lancé Evenepoel. « Quand Klaas (Lodewyck, le directeur sportif, ndlr.) était enfin de retour dans mon oreillette et qu’il m’a dit que j’étais à une minute sur tout le monde ? ça vous donne tellement de motivation, vous ne pouvez même pas imaginer. »

Après un Tour d’Italie compliqué en 2021 pour son premier grand tour, Evenepoel est en train de lever de nombreuses incertitudes quant à ses capacités sur les grands tours. « J’ai déjà traversé tellement de choses dans ma vie et c’est pourquoi je peux continuer à me battre et à souffrir. Tout ce que j’ai vécu il y a deux ans a vraiment fait de moi une nouvelle personne. Je ne m’attendais vraiment pas à arriver au contre-la-montre avec cette avance. »