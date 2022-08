Le retour du Codeco, pour (tenter de) protéger le portefeuille des Belges

La hausse des prix de l’énergie est sur toutes les lèvres. Tous les niveaux de pouvoir doivent agir. C’est l’idée du prochain Comité de concertation, réuni dans l’urgence mercredi. Dépenser pour soutenir, mais aussi chercher des rentrées : la volonté de taxer les surprofits reste bien dans la course.

Après plusieurs semaines de (quasi) silence aoûtien, les responsables politiques sont de retour. Pour une rentrée chargée et placée sous le signe de l’énergie et du pouvoir d’achat. Les partis prennent position sur les mesures à prendre, tant en matière de prix que de consommation. Et le Premier ministre annonce un Comité de concertation (Codeco) entre les différents gouvernements du pays (fédéral, Régions, Communautés) dès mercredi, pour évoquer cette question du prix qui inquiète les citoyens comme les entreprises.

