Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: le conducteur inculpé pour tentative de meurtre

Vendredi après-midi, un Bruxellois de 28 ans dénommé M.G. a été arrêté après avoir été identifié comme étant la personne au volant de la camionnette de livraison qui a touché à vive allure deux terrasses du centre-ville de la capitale plus tôt dans la journée. Si un terrible drame semble avoir été évité de justesse, l’épisode a fait six blessés légers et a été pris très au sérieux par les autorités judiciaires. Ce samedi, un juge d’instruction a décidé d’inculper M.G. du chef de « tentative de meurtre » après l’avoir auditionné. Il a dans la foulée été placé sous mandat d’arrêt, a annoncé Sarah Durant, substitut du procureur du Roi de Bruxelles et porte-parole du ministère public. Le parquet ne s’est par contre pas livré à d’autres commentaires au sujet du profil du suspect et de ses motivations. Toutefois, la piste terroriste envisagée dans la foulée des faits a bien pu être évacuée, a confirmé la magistrate de presse.