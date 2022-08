Les dernières indiscrétions sur le mercato du Standard: Balanta (Club Bruges) proposé aux Rouches, Nicolas Raskin n’ira pas aux Rangers

Présent pour le match du SL16 ce vendredi à Dender, Johannes Spors, le directeur sportif de 777, est surtout en Belgique pour se pencher sur la fin de mercato des Standardmen. Désireuse de densifier un milieu de terrain qui attend toujours de lever les questions entourant un départ potentiel de Nicolas Raskin, la direction des Rouches a reçu une proposition de la part du Club de Bruges pour se faire prêter Eder Balanta. Sur une voie de garage aux yeux de Carl Hoefkens, le gros nounours colombien a plusieurs offres sur la table mais ne serait pas contre l’idée d’amener son expérience et son amour des duels à Sclessin. Toujours au rayon des arrivées, et parce que la ligne d’attaque liégeoise se cherche un buteur patenté, le nom de Stipe Perica revient avec insistance. Actif du côté du Maccabi Haifa, l’attaquant croate de 27 ans ne s’entraîne plus avec son club et espère décrocher un transfert sur le fil.