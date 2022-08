Cian Uijtdebroeks rafle tout au Tour de l’Avenir

Que l’on soit enthousiaste ou prudent, que l’on analyse les résultats des courses pour espoirs d’un regard enflammé ou en calmant le jeu, le Tour de l’Avenir est l’un des rendez-vous de la saison, en Nations Cup, qui retiennent l’attention, méritent plus qu’une lecture superficielle. Le palmarès en raconte suffisamment sur la valeur et le degré d’exigence d’une épreuve parfois comparée à un « petit Tour de France » -ASO en est également le maître d’œuvre. Gimondi, Baronchelli, LeMond, Mottet Indurain ou Fignon au siècle dernier, Quintana, Barguil, Angelo Lopez, Bernal ou Pogacar plus près de nous, qui dit mieux ?