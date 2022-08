William Balikwisha impressionne à nouveau au Standard: «Si j’ai été bon, c’est grâce à l’équipe»

Brillant sur le terrain, brillant à l’interview, William Balikwisha. Le petit médian des Rouches, tout sourire ne cherchait nullement à bouder son plaisir. Par contre il analysait sa remarquable production avec humilité et un bel esprit de synthèse. Quand on le félicite en lui disant qu’il a été le roi du terrain, il sourit gêné et rétorque : « Non, je ne pense pas. C’est toute l’équipe qui a bien joué. Si j’ai été bon, c’est parce que le collectif l’a été ». Il a raison. Mais en partie seulement. Si le Standard a enfin montré un visage séduisant, c’est peut-être aussi parce que sa pépite a su conserver le ballon à bon escient, le rendant vivant pour partir en contre. Le but qu’il a construit et qui a amené Amallah à trouver l’ouverture en est l’expression parfaite. « Un travail collectif », rectifie-t-il à nouveau. « J’aime beaucoup jouer en compagnie de Selim. C’est mon frérot. Il va sans dire que mon plus vif souhait est de le voir rester parmi nous ».