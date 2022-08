Pénurie de profs: le nombre d’inscrits dans les bacheliers pédagogiques a chuté de 17%

La crainte était sur les lèvres de tous les acteurs de l’enseignement : la crise sanitaire allait-elle avoir un impact négatif sur le nombre d’inscrits dans les bacheliers pédagogiques – la formation pour devenir instituteur maternel, instituteur primaire ou enseignant dans le secondaire inférieur ? Avec l’enseignement à distance, les mesures sanitaires, les critiques du secteur, l’institution scolaire a bravé les obstacles. La crainte formulée par les acteurs a désormais des chiffres sur lesquels se reposer. Entre les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 (avant et après covid), le nombre d’inscrits en première année de bachelier (ceux pour qui il s’agit d’une première inscription et ceux qui retentent leur chance ou se réorientent) est passé de 7.210 à 5.988 en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Soit une diminution de 17 % en l’espace de douze mois, avec des disparités entre les instituteurs primaires (- 21,5 %) et maternels (-12,3 %).