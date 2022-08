Selim Amallah, le buteur providentiel pour le Standard

Le Standard s’est montré beaucoup plus solide, solidaire et consistant, doté d’un bien meilleur état d’esprit, dimanche à Courtrai où il a arraché une victoire précieuse, qui va ramener un peu de calme et de sérénité à Sclessin.

Cent soixante et un jours après avoir assuré mathématiquement son maintien en division 1A sur la pelouse du Guldensporen Stadion de Courtrai, lors de la 32e journée de la phase classique du championnat 2021-2022, le Standard a signé dimanche après-midi, au même endroit, un succès capital, qui lui permet de respirer et lui offre le bol d’air dont il avait besoin pour ramener un peu de calme et de sérénité à Sclessin. Avec un point commun dénominateur qui a pour nom Selim Amallah, unique buteur providentiel de l’équipe liégeoise lors de ces deux derniers lointains déplacements en Flandre occidentale, auteur de son quatrième but de la saison d’un envoi superbement placé à gauche de Marko Ilic.