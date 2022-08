Guerre en Ukraine: l’AIEA prête à se rendre au chevet de la centrale nucléaire de Zaporijia

La plus grande centrale nucléaire d’Europe se trouve prise entre les feux croisés d’artillerie. L’ONU, soucieuse d’une catastrophe plus dévastatrice encore que Tchernobyl, s’efforce d’envoyer sur place une équipe d’experts nucléaires. Mais aucun cessez-le-feu n’a été convenu.

La projection fait froid dans le dos : signée Energoatom, l’agence ukrainienne de sûreté nucléaire, elle décrit en un terrifiant dégradé jaune-orange-rouge la zone de contamination en cas de fuite radioactive à la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud-est de l’Ukraine, et englobe toute la péninsule de Crimée ainsi que les régions russes de Rostov et Krasnodar.

Pour parer à une catastrophe imminente, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont le siège se trouve à Vienne en Autriche, se prépare fébrilement à dépêcher une équipe d’experts, qui devront braver les combats et passer les premières lignes ukrainiennes, en provenance de Pologne, via Lviv, et en direction des lignes russes. Non armés, sans escorte, les membres civils se trouveront à la merci d’individus indisciplinés, une crainte qui concerne essentiellement les unités russes, mal tenues par leur état-major et coupables de nombreux bombardements, volontairement ou involontairement imprécis.