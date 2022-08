Météo: les nuages s’installent pour le début de la semaine

Ce dimanche soir, le ciel fait état de larges éclaircies sur de nombreuses régions. Ensuite, des nuages élevés assez nombreux envahiront notre territoire depuis la France en cours de nuit. Par ailleurs, des nuages bas se formeront principalement sur le sud-est. Les minima atteindront 7 degrés dans certaines vallées ardennaises et 11 à 14 degrés sur les autres régions. Le vent de nord-est deviendra faible à modéré.

Les nuages s’installent

Lundi matin, il y aura d’abord assez bien de nuages de moyenne et de haute altitudes sur de nombreuses régions. Toutefois, au fil des heures, de plus larges éclaircies nous reviendront par la frontière française et concerneront principalement une large partie centrale du pays. Sur le nord-ouest et le sud-est, davantage de nuages cumuliformes bourgeonneront. Les maxima seront compris entre 21 degrés en haute Ardenne ou à la mer, 23 à 24 degrés sur le centre et localement 26 degrés en Gaume. Le vent de nord-est sera d’abord faible, devenant plus modéré dans l’après-midi.