«Tentatives d'extorsion» sur Paul Pogba: des hommes armés, dont son frère Mathias, l’auraient menacé

La star de l’équipe de France et de la Juventus Turin Paul Pogba a dénoncé dimanche des «menaces» et des «tentatives d’extorsion en bande organisée» à son encontre, dans un communiqué signé de ses avocats et de son agente réagissant aux déclarations de son frère Mathias.

Le champion du monde 2018 a réagi au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo où son frère aîné, Mathias Pogba, 32 ans, a promis de «grandes révélations» sur son cadet, 29 ans. «Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba», ont expliqué dans un communiqué les avocats du milieu international français, de Yeo Moriba (la mère de Mathias et de Paul Pogba) et de l’agente du joueur, Rafaela Pimenta.