Nézet-Séguin: un son global léger et vivifiant

DG, un coffret de CD

Le chef canadien Yannick Nézet-Séguin entretient une relation de confiance avec l’European Chamber Orchestra qui nous a valu des lectures vives et engagées des opéras de Mozart. Les mêmes qualités illustrent son interprétation des symphonies de Beethoven : des tempi enlevés, jumelés à des phrasés très chantants, un son global léger et vivifiant, des soli instrumentaux savoureux nous valent des lectures saines et enthousiastes qui évoquent irrésistiblement les interprétations historiquement informées mais sur instruments modernes. Cette vision alerte dynamise allègrement les symphonies paires mais manque parfois de poids dans les grandes symphonies impaires (3e, 5e et 9e) à l’exception de la 7e qui récupère pleinement son appellation wagnérienne d’apothéose de la danse. Une lecture intéressante mais incomplète : dans une démarche assez semblable, Abbado et Berlin (DG) s’étaient sans doute montrés plus cohérents.