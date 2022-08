Le Grand Prix de Belgique sauvé en 2023, reste à savoir quand…

Cascade de sourires sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, dimanche à Francorchamps. Moins d’une heure après l’officialisation du maintien de l’épreuve au calendrier pour 2023, chacun y allait bien sûr de son commentaire positif, au terme d’une semaine ponctuée de nombreuses rencontres bien utiles à cette confirmation ; en particulier celle organisée jeudi soir à l’ambassade d’Italie où Stefano Domenicali, le patron de la F1, acheva sans doute d’être convaincu que maintenir le Formule One Circus en Belgique sonnait soudain comme une évidence…

« Car c’est une occasion sans pareil de montrer notre savoir-faire à la planète entière : ce Grand Prix est le plus grand événement international organisé en Belgique, et c’est évidemment plaisant de savoir qu’il sera encore là l’an prochain ! », se réjouissait ainsi le Premier ministre Alexander De Croo, plus qu’un symbole sur un événement soutenu et financé par la Région wallonne…