Les Amériques selon Miguel Zenón

Miel Music

Miguel Zenón est un saxophoniste alto et compositeur portoricain. Il a donné à Charlie Haden, Kenny Werner ou Fred Hersch des accents latinos. Il a joué avec Danilo Pérez et Savid Sánchez. Dans cette Música de Las Américas, il veut retracer l’histoire du continent américain, avant, pendant et après la colonisation. Un pari, qu’il remporte aisément, tant sa musique est colorée, chaloupante, dansante en même temps intelligente et profonde. Zenón rend hommage aux cultures diverses du continent et défie en même temps les différentes hypothèses contemporaines de ce qu’est l’Amérique. Et Zenón le fait avec son quartet habituel : Luis Perdomo au piano, Hans Glawischnig à la contrebasse et Henry Cole à la batterie. Plus l’ensemble portoricain de percussions Los Pleneros de La Cresta. Plus Paolo Mejias aux percussions, Daniel Diaz aux congas et Victor Emmanuelli au barril de bomba, un tambour traditionnel de Porte-Rico. C’est évidemment plein de rythmes latins. Mais c’est du jazz, implacable et parfois déchaîné, à l’image des solos inspirés de Miguel Zenón.