Vuelta: les raisons de croire en Remco Evenepoel

Les certitudes sont plus importantes que les doutes pour le Belge, qui a impressionné dimanche à Nava, où le Sud-Africain de l’équipe Intermarché - Wanty-Gobert Louis Meintjes s’est imposé. Le Brabançon ne parle toutefois ni de victoire, ni de top 3.

Il a serré les dents, il s’est même mis en danseuse sur le chemin en béton qui sert d’ordinaire au bétail et aux tracteurs dans les Praeres de Nava. Il a tout simplement été une nouvelle fois exceptionnel, lâchant pour la première fois son suiveur attitré, Enric Mas, écartant à plus d’une minute Primoz Roglic. Bouche ouverte, épatant de maîtrise durant les deux étapes dans les Asturies à l’image de son exemplaire équipe Quick Step, Remco Evenepoel a frappé un grand coup dans la perspective de son rêve, qui semble plus proche d’un top 5 que d’un top 10, ce qu’il avait annoncé.