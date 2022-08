Vuelta: Remco Evenepoel enfonce le clou

Soyons sérieux, et légèrement euphoriques, en estimant qu’il est désormais légitime, pour le Belge, de croire à… la victoire finale. La partie septentrionale du Tour d’Espagne, parti des Pays-Bas puis posé durant de longues journées dans le nord-est et le nord-ouest de péninsule ibérique a été clairement marquée du sceau magistral de Remco Evenepoel. Les inquiets en même temps que les esprits chagrins ont ouvert grand les yeux sur la prestation jusqu’ici exemplaire du prodige belge, à l’assaut de son deuxième grand Tour à 22 ans. Quelle que soit l’issue de cette Vuelta, le Brabançon a démontré, non seulement de sérieux progrès, mais surtout une gestion parfaite d’un événement qu’il connaît évidemment moins bien qu’un adversaire de la dimension de Primoz Roglic.

Il a serré les dents, il s’est même mis en danseuse sur le chemin en béton qui sert d’ordinaire au bétail et aux tracteurs dans les Praeres de Nava. Il a tout simplement été une nouvelle fois exceptionnel, lâchant pour la première fois son suiveur attitré, Enric Mas, écartant à plus d’une minute Primoz Roglic. Bouche ouverte, épatant de maîtrise durant les deux étapes dans les Asturies à l’image de son exemplaire équipe Quick Step, Remco Evenepoel a frappé un grand coup dans la perspective de son rêve, qui semble plus proche d’un top 5 que d’un top 10, ce qu’il avait annoncé.

Quelles sont donc les raisons d’y croire et puis, d’abord, de croire en quoi? Au top 10, au top 5, au top 3 ou à la victoire finale. Et quelles seraient les raisons d’en douter?

1 Une équipe qui se découvre et monte en puissance

Dès la première étape au Pays Basque remportée par Roglic, au terme d’un sprint furieux qui permit à son équipe d’aligner un quatrième maillot rouge d’affilée, on vit toute la concentration de Remco Evenepoel, 7ème dans le même temps que le Slovène, lui-même enrichi des bonifications. Mais on vit surtout une équipe Quick Step en délicatesse, notamment par rapport à son champion du monde, délesté de la force nécessaire pour viser ce qu’il cherchait, la victoire d’étape. « À ce moment-là, je n’étais pas encore capable de servir à quoi que ce soit pour l’équipe, plaidait le champion du monde, dimanche, à l’arrivée de Nava. Puis je suis monté en puissance. J’ai oublié les sensations de merde (sic) que j’ai connues depuis le début de la saison. Ici, je souffre, je me fais violence, c’est bon pour moi et pour l’équipe. Et pour Remco évidemment! C’est sensationnel de pouvoir travailler pour un leader comme lui et de peut-être gagner la Vuelta. »

Le lendemain, Julian Alaphilippe se laissa carrément décrocher à 60 bornes de l’arrivée de Bilbao. Mais tout cela était parfaitement maîtrisé, étudié et anticipé par son équipe. Garder les forces indispensables pour les étapes indispensables. C’était le credo, matérialisé au sommet du Pico Jano au pied duquel le Français fut le dernier lanceur et le point relais décisif pour son jeune équipier. Ce le fut encore à Nava, où l’Auvergnat fut sensationnel.

2 Evenepoel sans Serry mais Roglic sans Kuss

Depuis la prise du maillot rouge, Quick Step a opéré une mue spectaculaire. « Ce n’est pas l’équipe la plus forte mais c’est certainement celle qui maîtrise le mieux la course tactiquement », considère l’ancien triple champion du monde Oscar Freire, qui a connu de près le management de Patrick Lefevere à l’époque de Mapei. Elle roule systématiquement à l’avant, en dépit de la perte d’un pion, Pieter Serry, obligé de décrocher son dossard après un test positif au Covid.

3 Le « pic de forme » atteint trop tôt pour Remco?

Dans l’état actuel des choses, au soir de la première partie de la Vuelta, Evenepoel est incontestablement le plus fort de la course. Il a donc diablement bien fait d’enfoncer le clou à Nava. « Et au chrono d’Alicante, mardi, ils vont prendre cher », estimait Cavagna en parlant des adversaires. Car rien ne permet de savoir combien de temps cette forme perdurera. « J’ai beaucoup regardé Jonas Vingegaard à la télévision. J’avoue copier sa gestion parfaite de la course, une lecture précise des adversaires, explique Evenepoel. Le Danois n’a attaqué que lorsqu’il sentait que ses adversaires étaient moins forts. Samedi, Mas et Roglic étaient solides. Dimanche, ils n’ont vu que mes fesses (sic), j’en suis désolé (rires)!»

Les autres prétendants sont des jeunes comme lui. Ayuso et Carlos Rodriguez, qui enchantent le cyclisme espagnol en plein renouveau. Les vieux, eux, souffrent, comme Roglic, Simon Yates, Landa, Carapaz. « Pour l’instant, Remco est très fort, je pense aussi qu’il pourrait creuser les écarts, au chrono en particulier. J’espère que sa forme durera le plus longtemps possible », termine Vervaeke. C’est le point d’interrogation essentiel dans une course de trois semaines: la gestion du pic de forme. On a vu une succession de défaillances ou de journées «sans» en troisième semaine dans chaque grand Tour. Certains coureurs ont ainsi la faculté d’être prêts au moment décisif. Hindley, par exemple, inexistant depuis le départ, a remporté le Giro de cette manière. Or, Evenepoel est très costaud depuis plusieurs semaines. Il a remporté la Clasica de Saint-Sébastien fin juillet en sur-classement. N’était-ce pas trop tôt? Le Belge n’a franchement connu une journée «sans» qu’à deux reprises cette année: dans le froid sibérien de Carpegna, à Tirreno-Adriatico où Pogacar volait, et dans la chaleur étouffante de l’étape-reine du Tour de Suisse où les coureurs devaient hisser leur carcasse au-delà de 2.000 mètres.