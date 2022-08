Wout van Aert déjà de retour au top

En puissance, le dernier maillot vert du Tour se montrait le plus rapide pour décrocher la 39e victoire de sa carrière, la 9e cette saison, devant le Français Axel Laurance (B&B) et le Danois Alexander Kamp (Trek), De Lie étant finalement repoussé au 4e rang.

Deuxième il y a une semaine à Hambourg, seulement devancé au sprint par l’Autrichien Marco Haller, le Kaiser d’Herentals était confronté à un test de fiabilité encore plus instructif ce dimanche sur les routes vallonnées et venteuses de Plouay, cette Bretagne Classic que Sep Vanmarcke (2019) et Oliver Naesen (2016-2018) étaient les derniers Belges à avoir inscrit à leur palmarès. Dans une finale tourmentée, le vent balayant les routes morbihannaises, Wout van Aert a dû se débrouiller seul, un isolement contrastant avec la supériorité numérique d’une formation Lotto-Soudal très active. Philippe Gilbert et Jasper De Buyst ont ainsi œuvré avec abnégation pour favoriser le sprint d’Arnaud De Lie mais le jeune Ardennais (20 ans), face au vent lors de l’emballage final, s’époumonait dans les derniers décamètres de cette longue épreuve WorldTour (254 km) et était in extremis avalé par Wout van Aert.

« La finale a été difficile, j’ai constamment dû contrôler les événements et réagir aux offensives des autres équipes «, résumait le vainqueur, face au micro France Télévisions avancé par Thomas Voeckler. « Le sprint a été lancé de loin par Arnaud De Lie, j’ai profité de l’aspiration pour gagner de la vitesse dans les 200 derniers mètres. C’est sans doute la petite erreur qu’a commise De Lie, en tête un peu tôt. C’était la toute première fois que je me mesurais à ce nouveau talent du cyclisme belge, c’était vraiment sympa. »

Malade après le Tour, WVA est néanmoins très satisfait des sensations ressenties en cette fin d’été. « J’ai pris le temps de me refaire une santé après la Grande Boucle, les deux classiques que je viens de disputer (Hambourg et Plouay) sont rassurantes. Les Mondiaux ont lieu dans un mois en Australie, le chemin jusque-là est encore long. Il importe surtout de rester calme, concentré sur l’objectif, sans se prendre la tête. Un mondial, quelle que soit la forme d’avant-course, c’est toujours très compliqué… » Pour poursuivre sa montée en puissance vers Wollongong, WVA franchira l’Atlantique pour prendre part aux classiques canadiennes, le GP de Québec le 9 septembre et le GP de Montréal le 11 septembre.

De Lie : «Sprinter pour le succès après 250 km, c’est un succès»

De son côté, Arnaud De Lie était satisfait de cet accessit (4e place), «même si en échouant au pied du podium, on a forcément une pointe de déception, on en voudrait un peu plus», résumait le jeune sprinter de Vaux-sur-Sûre. «Grâce notamment au super travail de l’équipe (Lotto-Soudal présentait encore Gilbert, De Buyst et Campenaerts dans la finale, en appui), j’ai pu sprinter pour la victoire après plus de 250 km, au terme d’une course de niveau de niveau très exigeant. C’est mon meilleur résultat dans une épreuve WorldTour, la seconde fois seulement de ma carrière où je parcourais une aussi longue distance, outre Gand-Wevelgem.»