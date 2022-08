L’Union n’a pas besoin de Mazzù pour être roi de la capitale

Pour paraphraser un célèbre ex-international et présentateur vedette de « Match of the day » sur la BBC : « Un match de foot se joue à onze contre onze et à la fin, dans le derby bruxellois, c’est l’Union Saint-Gilloise qui gagne. » En d’autres termes, même si on a l’impression que tout change au gré des mercatos, finalement, sur le terrain, rien ne change.

Malgré le tohu-bohu provoqué par le débauchage de Felice Mazzù, les supporters de l’Union ont gardé ce sens de l’humour qui les caractérise.