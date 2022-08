Le film d’horreur «Le Bal de l’Enfer» en tête du box-office nord-américain

« Le Bal de l’Enfer » s’est placé en tête du box-office nord-américain pour sa sortie, malgré de faibles recettes. Le film d’horreur a engrangé pour l’heure 7 millions de dollars, soit la plus mauvaise place en quinze mois.

Le film a engrangé 7 millions de dollars de vendredi à dimanche, soit la plus mauvaise première place en quinze mois, le magazine Variety parlant d’un « week-end catastrophiquement lent ».

Heureusement pour Sony, la production de ce long-métrage a coûté un peu moins de 10 millions de dollars.

Nathalie Emmanuel et Thomas Doherty sont les acteurs principaux de ce film inspiré de Dracula et qui selon l’expert David Gross « ne séduit guère la critique ». Le film d’action « Bullet Train » arrive en deuxième position avec 5,6 millions sur le week-end. Brad Pitt y joue un des tueurs à gages qui tentent de s’entre-tuer dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Kyoto.

Avec 4,9 millions sur le week-end, « Beast », des studios Universal, se situe lui en troisième position, juste devant « Top Gun : Maverick », qui engrange encore 4,7 millions de dollars de recettes après 14 semaines. La suite de « Top Gun », toujours avec Tom Cruise, a déjà raflé au total 691 millions de dollars en Amérique du Nord et 720 millions dans le reste du monde.

Quant au film d’animation « Dragon Ball Super : Super Hero », le 21e long-métrage de la saga japonaise, il a rétrogradé de la première à la cinquième place avec seulement 4,6 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du Top 10 :

6 – « Krypto et les Super-Animaux » (4,2 millions de dollars)

7 – « Trois Mille Ans à T’attendre » (2,9 millions)

8 – « Les Minions 2 : Il était une fois Gru » (2,7 millions)

9 – « Thor : Love and Thunder » (2,7 millions)