Le PSG, tenu en échec par Monaco, concède ses premiers points en championnat cette saison (vidéos)

Fin de l’euphorie totale: le Paris Saint-Germain a concédé ses premiers points de la saison contre Monaco (1-1), dimanche au Parc des Princes pour la 4e journée de Ligue 1, petit bémol dans son début de saison en fanfare.

Après trois victoires à cinq buts et plus, le champion de France a lâché un peu de lest, piégé par une équipe de Monaco très bien organisée, qui a autrement mieux résisté que Lille, balayé 7-1 le week-end précédent.