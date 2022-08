Un US… open à bien des émotions

Federer et Djokovic absents, Nadal de retour, une tournée de préparation américaine surprenante et les adieux de Serena Williams : la dernière levée du Grand Chelem est ouverte à bien des surprises et va faire vibrer New York comme jamais.

Rafael Nadal à Melbourne et à Roland-Garros, Novak Djokovic à Wimbledon, la saison 2022 en Grands Chelems a une fois de plus laissé peu de place aux surprises. Mais voilà, depuis que Roger Federer n’engrange plus les succès à New York (5 sacres d’affilée de 2004 à 2008 !), l’US Open a acquis la réputation d’être le « Major » le plus ouvert des quatre, avec le sacre d’autres joueurs que les membres du fameux « Big 4 », comme Del Potro en 2009, Cilic en 2014, Wawrinka en 2016, Thiem en 2020 et Medvedev en 2021 ! Cette édition 2022, privée de Federer et de Djokovic et avec un Nadal de retour de blessure (abdos) est plus que jamais ouverte aux prétendants, tant chez les dames (on y est habitué) que chez les messieurs, avec en plus, une terrible séquence émotions avec les adieux attendus de la reine des reines, Serena Williams, à près de 41 ans.